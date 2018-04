Socorristas buscam 300 soterrados na China

Cerca de 300 pessoas continuavam soterradas na noite de ontem na província chinesa de Qinghai, sob os escombros de 15 mil casas que ruíram durante o terremoto de 7,1 graus na escala Richter de quarta-feira, que deixou pelo menos 617 mortos.

O tremor deixou 80 mil desabrigados, que ontem enfrentaram a segunda noite de temperaturas negativas, que se tornavam mais agudas por causa do vento forte e da queda de granizo.

Até a noite de ontem, mil pessoas haviam sido retiradas vivas dos escombros, em operações realizadas em condições difíceis. Muitos dos envolvidos nos resgates passaram mal por causa da altitude de 4 mil metros de Yushu - o epicentro do terremoto -, o que tornava ainda mais lenta a localização de sobreviventes. "Muitos integrantes das equipes de resgate estão sofrendo em graus distintos com mal-estar provocado pela altitude. A eficácia e a habilidade dos cães farejadores também foram afetadas", disse o vice-diretor da Administração de Terremotos da China, Miao Chonggan, em entrevista em Pequim.

De acordo com o governo, o tremor deixou 9.110 feridos, 900 dos quais em estado grave. Desse grupo, 450 foram retirados de Yushu, onde os hospitais estão sobrecarregados e não têm estrutura para tratar de todas as vítimas. Cem dos feridos graves foram levados de avião para Chengdu, capital da província vizinha de Sichuan, e outros 350 foram transportados por terra para a capital de Qinghai, Xining, que fica a 800 km de distância.

"Os corpos estão empilhados como uma montanha. Há corpos com braços e pernas quebradas, é de cortar o coração", disse Dawa Cairen, voluntário do grupo cristão Amity Foundation, à Associated Press. Segundo autoridades locais, não há pessoas suficientes para enterrar os mortos, pois os esforços estão concentrados na busca de sobreviventes. Dez mil soldados, policiais, bombeiros, médicos e enfermeiras estavam ontem em Yushu participando das operações de resgate e atendimento das vítimas.

A retirada de estudantes dos escombros continuava a ser uma das prioridades. Só na Escola Primária N.º 3 poderia haver 200 alunos soterrados, acredita seu diretor, Nima Jiangcai. A escola tem 3 mil estudantes e 80% do prédio desabou.

Até ontem, as cifras oficiais indicavam que 66 estudantes e 10 professores morreram nos desmoronamentos de escolas.

À tarde, o primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, esteve em Yushu, onde visitou pessoas afetadas pelo terremoto e observou as operações de resgate. O premiê partiu no início da noite.

A área afetada pelo terremoto fica em montanhas de difícil acesso, nas proximidades da fronteira com o Tibete. É uma região extremamente pobre, com infraestrutura precária. A viagem da capital, Xining, onde está o principal aeroporto de Qinghai, até Yushu leva no mínimo 12 horas.

Grande parte das estradas da região foi danificada pelo tremor, o que atrasou o envio de suprimentos para as vítimas. O diretor em Yushu da ONG Snowland Service Group, Pierre Deve, disse que os estoques de comida, água, gasolina e itens de primeira necessidade estão cada vez mais baixos, com a maioria das lojas da região fechadas.