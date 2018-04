Socorristas encontram os corpos de 4 mineiros

Na quarta-feira, equipes de resgate encontraram os corpos dos mineiros equatorianos Angel Vera e Pedro Mendoza, seis dias depois do acidente que os deixou presos em uma mina na Província de El Oro, na fronteira com o Peru. No sábado, já haviam sido encontrados os corpos de outros dois mineiros que também foram soterrados, Walter Vera e Paul Aguirre. Segundo autoridades, os quatro morreram por asfixia. Médicos legistas afirmaram que as mortes foram "violentas".