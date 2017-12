Solana: conversa com negociador iraniano foi "construtiva" O alto representante de Política Externa da União Européia, Javier Solana, disse nesta quarta-feira que teve uma "conversa construtiva" com o maior negociador da questão nuclear iraniana, Ali Larijani, na última tentativa para resolver a crise internacional sobre o programa nuclear de Teerã. A conversa telefônica foi o primeiro contato entre os dois desde que Solana chegou a Teerã, na semana passada, para oferecer um pacote de incentivos para persuadir o Irã de interromper seu enriquecimento de urânio. "Tive uma conversa hoje com o Dr. Larijani pelo telefone, uma conversa construtiva, e esta será seguida de outras", Solana afirmou a repórteres. No entanto, ele não mencionou o conteúdo do telefonema. Oficiais do escritório de Solana não deram detalhes sobre a conversa, mas estão otimistas com a possibilidade de progresso. Na segunda-feira, Solana afirmou que espera uma primeira resposta dos iranianos sobre o pacote de incentivos até o fim desta semana. "Como disse a vocês há alguns dias, pretendemos ter um contato antes do final de semana e nós tivemos", disse. "Isso é o que posso dizer até agora." Solana esperava encontrar com Larijani nesta semana na Espanha, mas o oficial iraniano cancelou a viagem por motivos de saúde. No lugar de Larijani, o ministro do exterior iraniano, Manouchehr Mottaki, viajou até Madri, onde ele descreveu o pacote como "um passo a frente".