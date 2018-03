Solana, da UE, espera encontro com negociador do Irã em breve O chefe de política externa da União Européia espera se encontrar com o negociador chefe do Irã em breve, depois que Teerã respondeu ao pacote de incentivos oferecidos pelas principais potências mundiais para que o país interrompa seu programa nuclear, afirmou uma porta-voz da UE neste sábado. Segundo a porta-voz, Javier Solana deu neste sábado um primeiro telefonema de consulta sobre a resposta escrita do Irã às propostas apresentadas à Teerã no mês passado, em nome dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia e China. "Uma das coisas a ser decidida é um encontro com (o chefe de segurança nacional iraniano Saeed) Jalili, e quando. Em princípio, a posição é de responder favoravelmente", afirmou a porta-voz de Solana. (Reportagem de Paul Taylor)