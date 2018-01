Solana diz ao Irã que porta para o diálogo continua aberta O chefe de política externa da União Européia, Javier Solana, disse neste sábado que o bloco continua comprometido a buscar uma solução negociada para pôr fim à crise nuclear com o Irã e que possui apoio internacional para retomar os contatos com Teerã. "Nós estamos comprometidos a buscar uma solução negociada para a questão nuclear", disse Solana, que está em Berlim para uma cúpula da UE, em comunicado divulgado depois de o Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) ter aprovado sanções ao Irã por causa de seu programa nuclear. "É por isso que, junto com a resolução de hoje do CS da ONU, os países que têm negociado mais de perto com o Irã me pediram para contatar o doutor Ali Larijani para ver se nós conseguimos encontrar um caminho para a negociação", acrescentou. Solana manteve quatro meses de conversas com Larijani, principal negociador iraniano do setor nuclear, sem resultados no ano passado, antes de o CS da ONU aprovar as primeiras sanções ao Irã em dezembro.