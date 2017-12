Solana e Larijani definem realizar uma reunião em breve O alto representante para Política Externa e Segurança da União Européia (UE), Javier Solana, e o negociador-chefe iraniano, Ali Larijani, concordaram nesta quinta-feira em se reunir "em breve" para esclarecimentos à resposta de Teerã sobre a proposta internacional para renunciar ao enriquecimento de urânio. Solana e Larijani tiveram nesta quinta-feira uma conversa telefônica poucas horas antes de terminar o prazo dado ao Irã pelo Conselho de Segurança da ONU para que suspenda o enriquecimento de urânio. Fontes do escritório do alto representante da UE não disseram quando ou onde seria a reunião, mas Solana e Larijani concordaram que o encontro seria "útil". Na semana passada, Solana disse que queria se reunir com Larijani antes do final do mês para pedir alguns "esclarecimentos" sobre a "extensa" resposta de Teerã à última oferta da comunidade internacional na negociação nuclear. A oferta internacional, apresentada pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança - Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia -, mais a Alemanha, inclui tecnologia nuclear avançada de uso civil e vantagens econômicas, em troca da suspensão das atividades de enriquecimento de urânio, que podem ser utilizadas para fins militares. No entanto, o Irã não deu mostras de que abandonará seu programa nuclear, que - segundo Teerã - tem como objetivo apenas a geração de energia. O Irã dissera no último dia 22 que não suspenderá seu programa de enriquecimento de urânio, mas ofereceu uma "nova fórmula" para resolver a disputa através do diálogo. Esta resposta foi considerada "ambígua" pela Alemanha e França, enquanto os EUA afirmaram que era "muito curta".