Solana quer compromisso de Israel para solução de dois Estados

O alto representante de Política Externa e Segurança Comum da União Europeia (UE), Javier Solana, disse nesta quinta-feira que espera escutar do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, um compromisso com a solução de dois Estados.

Solana comentou ainda sobre o que gostaria de ouvir no esperado discurso que o dirigente israelense deve pronunciar no próximo domingo. "Eu gostaria escutar um discurso no qual haja um compromisso do governante a uma solução de dois Estados, sobre a questão dos assentamentos e o reatamento das relações com os palestinos", afirmou.

O alto funcionário comunitário, que se reuniu na quarta-feira com os dirigentes políticos israelenses, se mostrou confiante em que Netanyahu se pronunciará favoravelmente ao que a UE espera escutar. "Isso é o que esperamos ouvir e tenho certeza de que escutaremos algo dessa natureza", manifestou Solana.

Até o momento, o dirigente israelense evitou comentar publicamente a favor da criação de um Estado palestino ou apoiar uma solução de dois Estados ao conflito no Oriente Médio, como exigem Estados Unidos e UE, entre outras potências.

"Espero que com a ajuda dos amigos desta região possamos criar uma dinâmica positiva", afirmou Solana, ao se referir ao estagnado processo de paz entre israelenses e palestinos. Solana se reúne na manhã (local) desta quinta-feira em Tel Aviv com o ministro da Defesa de Israel e líder trabalhista, Ehud Barak, e com a chefe da oposição e dirigente do partido Kadima, Tzipi Livni.

À tarde, viajará à cidade cisjordaniana de Ramala para se encontrar com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, o primeiro-ministro palestino, Salam Fayyad, e o chefe negociador, Saeb Erekat. Solana ainda visitará o Líbano e o Egito em seu giro pelo Oriente Médio.