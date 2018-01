Solana se reunirá no início da semana com Larijani O alto representante da União Européia para a Política Externa e de Segurança Comum, Javier Solana, disse nesta sexta-feira que se reunirá no início da próxima semana com o principal negociador iraniano em matéria nuclear, Ali Larijani. Solana indicou que a reunião ocorrerá na Europa, e que espera que sirva para iniciar uma negociação com o Irã, embora tenha lembrado que algumas condições devam ser cumpridas antes. Para negociar com o Irã sobre seu programa nuclear, a comunidade internacional exige que este país suspenda antes suas atividades de enriquecimento de urânio. "Há tempo para falar, discutir, o que não quer dizer que tenhamos um prazo infinito", disse Solana ao chegar à reunião informal de ministros de Assuntos Exteriores da UE que começou hoje em Lappeenranta, no sudeste da Finlândia. Esta será uma última tentativa para evitar a discussão de sanções contra o Irã no Conselho de Segurança da ONU, depois da expiração na quinta-feira do prazo de um mês dado a Teerã para que aceitasse a oferta internacional de vantagens econômicas e tecnologia nuclear de última geração em troca da suspensão de seu programa nuclear. "Veremos o que vai sair dessa reunião (com Larijani). Eu espero que dê frutos, se não, não a faria", disse Solana. Segundo seu porta-voz, parece lógico que a reunião entre Solana e Larijani ocorra antes da prevista para o próximo dia 7 em Berlim entre os diretores políticos dos seis países autores da oferta a Teerã - EUA, França, Rússia, China, Reino Unido e Alemanha. Em Berlim esses seis países e a UE devem discutir os passos a seguir após o vencimento do prazo da ONU. O ministro de Assuntos Exteriores finlandês, Erkki Tuomioja, cujo país preside a UE neste semestre, disse hoje em entrevista coletiva que "para a UE a diplomacia continua sendo o caminho" no que diz respeito ao programa nuclear iraniano. Segundo fontes diplomáticas da UE, não se descarta a discussão no Conselho de Segurança da ONU de sanções contra Teerã, que a princípio seriam de caráter "leve", como a proibição de vistos. Embora Teerã tenha oferecido "negociações sérias" sobre a questão, não deu nenhum sinal de frear suas atividades de enriquecimento, o que foi confirmado no relatório apresentado na quinta-feira pelo diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Mohamed ElBaradei. A reunião de ministros desta sexta-feira em Lappeenranta se centra na situação no Oriente Médio e será dedicada amanhã ao programa nuclear iraniano e às relações com a Rússia.