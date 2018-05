Soldado acusado de vazar segredos será transferido

Segundo ele, a transferência não significa nenhuma espécie de sugestão de que o soldado não estaria sendo tratado adequadamente na carceragem da base dos Corpos de Fuzileiros Navais dos EUA em Quantico, Virgínia. Johnson disse que Manning será transferido em "um futuro muito próximo" para a penitenciária de Leavenworth, considerada de segurança média, pelos padrões locais.

Ao longo dos últimos meses, representantes do soldado denunciaram abusos e maus-tratos cometidos contra ele na prisão militar. O conselheiro geral do Pentágono disse que Manning pode ser transferido agora porque foram concluídas em Washington as entrevistas para determinar se ele está apto a enfrentar julgamento. As informações são da Associated Press.