Soldado acusado por ataque a granada contra colegas Um soldado da 101ª Divisão Aerotransportada do Exército americano foi acusado de assassinato por ter jogado uma granada contra tendas de oficiais no Kuwait, matando dois. As acusações contra o sargento Hasan K. Akbar, de 32 anos, foram anunciadas hoje. As autoridades de Fort Campbell disseram que Akbar foi acusado em 25 de março por dois homicídios premeditados e 17 tentativas de homicídio, sob a legislação militar. Akbar também foi acusado por incêndio criminoso contra edificação desabitada e mau comportamento durante serviço de sentinela. Ele foi repatriado para os Estados Unidos na sexta-feira passada e vinha sendo mantido numa instalação militar não-especificada. O sargento é o único acusado no ataque com granada que matou dois oficiais dos EUA e feriu outros 14 soldados em 23 de março.