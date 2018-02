Soldado afegão é morto por forças estrangeiras A coalizão no Afeganistão informou que um homem armado, usando uniforme afegão, começou a atirar antes de ser morto na periferia da capital do país. O porta-voz do ministério da Defesa de Cabul, General Mohamed Zahir Azimi, confirmou que um soldado afegão foi morto durante uma troca de tiros em uma instalação militar.