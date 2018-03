Soldado afegão mata 3 norte-americanos em base militar

Os atentados ameaçam abalar a confiança dos dois lados, num momento em que a retirada da maioria das forças estrangeiras se aproxima. Um discussão entre o militar afegão e seus treinadores aparentemente foi o motivo do tiroteio em uma base do exército no distrito de Kher Qot, em Paktika, de acordo com um comunicado emitido pelo gabinete do governador local.

A coalizão militar internacional no Afeganistão confirmou a morte de dois soldados e um civil dos Estados Unidos. O soldado do Afeganistão, que não tinha nenhuma conexão conhecida com insurgentes, foi baleado por membros das tropas internacionais depois que abriu fogo contra os militares norte-americanos.

Um segundo homem afegão foi detido depois do tiroteio e uma investigação foi aberta, esclareceu a coalizão. Até agora neste ano, houve cinco ataques internos contra forças estrangeiras, com um total de nove mortos. Em 2012, foram relatados 29 casos e 62 mortes.

Também hoje, na província de Farah, no oeste do Afeganistão, um soldado italiano foi morto e outros três ficaram feridos em um ataque a granada contra o veículo blindado em que estavam. O Ministério de Defesa da Itália disse que o atentado aconteceu quando os soldados retornavam para a base depois de um treinamento com as forças de segurança afegãs.