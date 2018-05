Soldado afegão mata 4 soldados da França

Um porta-voz das forças da Otan afirmou que quatro soldados da aliança foram mortos e um atirador foi preso, mas não informou a nacionalidade das tropas. As tropas francesas estavam cercando uma base em Kapisa e não permitiam que os soldados afegãos se aproximassem, disse uma fonte do setor de segurança à France Presse.

Depois do ataque, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, anunciou a suspensão de algumas operações no Afeganistão e ameaçou retirar os soldados franceses do país. "O Exército francês não está no Afeganistão para ser alvo de tiros de soldados afegãos", afirmou Sarkozy em discurso a diplomatas em Paris.

Sarkozy está enviando seu ministro da Defesa, Gerard Longuet, e o chefe do Exército francês ao Afeganistão para realizar uma revisão na segurança. Segundo ele, antes da presença de Longuet e de novas ordens de seu governo todas as operações de treinamento e apoio ao combate dos franceses no Afeganistão estão suspensas. "Se as condições de segurança e as de recrutamento de soldados afegãos não estiverem claramente definidas e com segurança, a França tirará conclusões imediatas", afirmou o presidente. Sarkozy disse que será levantada a questão de uma retirada antecipada das tropas francesas do país. As informações são da Dow Jones.