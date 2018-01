Soldado ameaça detonar toneladas de explosivos na França Um soldado francês, inconformado por ter sido forçado a dar baixa, refugiou-se num depósito do Exército contendo 60 toneladas de explosivos e ameaça detoná-los. As autoridades já removeram centenas de moradores dos arredores. O militar, de 46 anos, assumiu o controle do armazém onde trabalha, perto da cidade de Fere-Champenoise, 100 km a leste de Paris. Equipes de resgate esvaziaram vilarejos próximos, levando cerca de 400 moradores para além do perímetro de segurança, disse Jean-Luc Guillemoto, um representante do governo na região do Marne. Referindo-se ao soldado autor da ameaça, o porta-voz militar coronel Patrick Chanliau disse que "ele trabalha lá e sabe como detonar os explosivos, por isso estamos levando a ameaça a sério". Segundo o coronel, o soldado, identificado apenas como Le Drohic, diz que não suporta a idéia da baixa obrigatória aos 47 anos.