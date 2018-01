Soldado americano é ferido em ataque no Iraque Um soldado americano ficou ferido em um ataque com foguetes a um comboio militar num povoado próximo a Baaqa, 60 quilômetros ao nordeste de Bagdá, informou um porta-voz do Exército dos EUA, sem fornecer mais detalhes sobre o ocorrido. O ataque ocorreu à meia-noite de ontem. Os americanos responderam ao ataque, com ajuda de helicópteros.