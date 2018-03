Soldado americano é ferido por pistoleiro Um soldado americano foi ferido no rosto, nesta quarta-feira, quando um pistoleiro atirou contra tropas dos EUA em uma movimentada rua da cidade afegã de Kandahar, informaram autoridades. No ataque, aparentemente perpetrado de dentro de um carro, um afegão ficou levemente ferido. Segundo o major Ralph Mills, porta-voz do Comando Central dos EUA em Tampa, Flórida, o soldado, que não foi identificado, foi levado ao hospital da base militar dos EUA nas redondezas da cidade e está em condição estável de saúde. A polícia afegã isolou a área do ataque e iniciou uma busca ao pistoleiro. Segundo o relato de um vendedor de armas afegão, identificado apenas como Daood, quatro soldados americanos estavam em sua loja quando ele ouviu barulho de disparos do lado de fora. Aparentemente, de acordo com ele, uma bala atingiu o rosto de um dos soldados que havia ficado na rua. Daood disse, que no momento dos disparos, alguns soldados americanos estavam tirando fotos com crianças que os cercaram. Segundo o relato do vendedor, o pistoleiro fugiu, e o americano, mesmo sangrando, tentou correr atrás do carro dele. De acordo com outra testemunha, um afegão que trabalhava como tradutor para os soldados americanos também ficou ferido.