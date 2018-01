Soldado americano é morto no Afeganistão Um soldado americano morreu e outros seis foram feridos num confronto com supostos rebeldes talebans, no sul do Afeganistão, informou um comunicado do comando militar dos Estados Unidos no país. O incidente aconteceu na sexta-feira, no distrito de Cahar Cineh, da província de Uruzgan, um dos locais mais conflituosos do sul do Afeganistão. Cerca de 19 mil soldados americanos estão no Afeganistão, participando da Operação Liberdade Duradoura contra rebeldes talebans e seus aliados da rede terrorista Al-Qaeda.