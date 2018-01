Soldado americano é morto no Iraque Pelo menos oito pessoas, incluindo três soldados iraquianos e um americano, foram mortos em novos ataques e confrontos no oeste do Iraque. Na região, foram encontrados os corpos de cinco iraquianos que apresentavam sinais de tortura. Segundo fontes policiais, os três soldados iraquianos morreram após a explosão de uma bomba na passagem de sua patrulha em Faluja, 55 quilômetros ao oeste da capital. No ataque, um quarto soldado ficou gravemente ferido. O Exército dos EUA comunicou nesta segunda a morte de um de seus soldados, durante uma operação de combate na conflituosa província de al-Anbar, coração da insurgência sunita. Na vizinha localidade de Amiriyat al Faluja, um grupo de homens armados enfrentou efetivos das forças de segurança em um mercado, o que provocou a morte de dois agentes e dois atacantes, acrescentaram as fontes. No tiroteio, que durou cerca de 20 minutos, pelo menos dez civis sofreram ferimentos.