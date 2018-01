Soldado americano morre baleado no Iraque Um soldado norte-americano morreu baleado nesta quinta-feira em uma rodovia iraquiana. O Comando Central dos Estados Unidos informou que o soldado foi ferido e levado para um hospital, onde acabou morrendo. Não há mais detalhes sobre o incidente. Só esta semana, o Exército norte-americano somou nove mortes e dezenas de feridos no Iraque. Blair - O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, chegou na manhã de hoje a cidade de Basra, no sul do Iraque. É a primeira visita de um líder ocidental ao país a queda do governo de Saddam Hussein. Blair se encontrará com o administrador norte-americano, Paul Bremer, e o enviado britânico, John Sawers, em Basra, 550 km ao sul de Bagdá. A visita de Blair tem como principal objetivo agradecer aos soldados britânicos sua contribuição na guerra contra o Iraque. Cerca de 45 mil soldados britânicos foram enviados ao Iraque. Blair, que veio do Kuwait, fica no Iraque por 6 horas e depois viaja para a Polônia.