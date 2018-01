Soldado americano morre em acidente no Iraque Um soldado da Marinha dos EUA morreu em um acidente, nesta terça-feira, na província de Anbar, a oeste de Bagdá, informou o Exército americano. O comunicado do Exército diz que o soldado morreu num ?acidente veicular não hostil?, quando realizava operações de segurança em Anbar, região onde estão localizadas as cidades de Faluja e Ramadi, cenários de freqüentes combates entre forças da coalizão e rebeldes iraquianos.