Soldado americano morre em ataque à Zona Verde de Bagdá Um soldado americano morreu na terça-feira, 27, e outro foi ferido na protegida Zona Verde de Bagdá, segundo o comando militar dos Estados Unidos no Iraque. O comunicado diz que os dois militares se encontravam na região, altamente protegida, quando foram atingidos por "fogo indireto". A nota não dá mais detalhes. Na Zona Verde ficam o quartel-general das forças multinacionais no Iraque e vários edifícios institucionais, como o palácio presidencial, o Parlamento e ministérios. A área, situada na margem leste do Tigre, também abriga as missões diplomáticas britânica e americana.