Soldado americano morre em combate no Afeganistão Mais um soldado americano morreu em combate no Afeganistão, segundo anúncio feito hoje pelas Forças Armadas. O confronto aconteceu ontem a cerca de 55 quilômetros de Deh Rawood, na província de Uruzgan, sul do país, e envolveu tropas das forças especiais e entre 10 e 15 rebeldes afegãos. O soldado americano foi atingido em combate e levado de helicóptero à base, mas não resistiu aos ferimentos. Do lado da milícia, um combatente foi morto, e outro foi ferido. A região do confronto é um importante foco de resistência das forças remanescentes do regime Taleban, e onde hoje vivem familiares do Mulá Omar e do Mulá Berader.