Soldado americano morre em exercício militar no Kuwait Um soldado das Forças Armadas norte-americanas foi morto com um "tiro na cabeça" durante exercícios militares na área de treinamento, 40 quilômetros ao nordeste da Cidade do Kuwait, informou a embaixada norte-americana. O incidente está sendo investigado, segundo a embaixada, que não forneceu detalhes. Cerca de 5 mil membros das forças norte-americanas estão no país, a maior parte realizando exercícios militares segundo pacto de defesa assinado após a Guerra do Golfo em 1991.