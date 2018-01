Soldado americano morre em explosão no Afeganistão Um soldado das forças americanas de operações espciais morreu nesta sexta-feira (14) quando seu veículo atingiu um artefato explosivo posicionado em uma estrada no leste do Afeganistão, informou o Comando Central dos Estados Unidos. O incidente ocorreu nos arredores de Asadabad, na província de Kunar, onde soldados da coalizão liderada pelos EUA promovem uma operação militar contra grupos rebeldes há uma semana. O nome do soldado não foi divulgado e não há mais detalhes disponíveis sobre a explosão que causou sua morte.