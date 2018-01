Soldado americano morre em operação militar no Iraque Um soldado americano morreu durante uma operação militar na província de Al-Anbar, no oeste do Iraque, informou nesta segunda-feira, 5, o comando militar americano. Segundo um comunicado militar, o soldado americano perdeu a vida no último sábado, enquanto participava de uma operação militar nesta província - reduto dos rebeldes sunitas. No entanto, como já é habitual nos comunicados americanos, não são informados mais dados sobre o ocorrido. Pelo menos 3.160 soldados americanos morreram no Iraque desde o início da invasão anglo-americana do país, em março de 2003.