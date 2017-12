Soldado brasileiro é ferido em confronto no Haiti Um soldado brasileiro da Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (Minustah) foi ferido neste sábado durante confronto com rebeldes partidários do ex-presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide em Bel Air, no norte do país. Um porta-voz da Minustah, coronel Luis Felipe Carbonell, informou ao Estado que o militar brasileiro Luciano de Lima Carvalho, do 18.º Batalhão de Infantaria Motorizada do Rio Grande do Sul, foi baleado no tornozelo, mas seu estado de saúde era bom. As tropas do Brasil, apoiadas pela polícia haitiana tentam retomar o controle da região, onde os rebeldes pró-Aristide ergueram barricadas.