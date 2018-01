Soldado britânico ferido em tiroteio morre no Iraque Um soldado britânico morreu em conseqüência dos ferimentos sofridos em um tiroteio na terça-feira no sul do Iraque, informou nesta sexta-feira o ministro da Defesa do Reino Unido. O militar, cuja identidade não foi divulgada, foi ferido na terça-feira enquanto patrulhava num 4x4 a área de Al-Qurna, ao norte da cidade de Basra. Ele morreu na quinta-feira. "Seus ferimentos eram tão graves, que, apesar do melhor tratamento disponível, os médicos que o atenderam não puderam salvá-lo", afirmou o Ministério da Defesa em comunicado. O soldado pertencia à mesma unidade militar que outros dois soldados britânicos mortos na segunda-feira em um ataque com bomba perto de Basra. Um total de 118 membros das Forças Armadas britânicas já morreram no Iraque desde o começo da invasão liderada pelos Estados Unidos no início de março de 2003. O Reino Unido tem 7.200 soldados no sul do Iraque, a maioria concentrados na província de Basra.