Soldado britânico morre com explosão no Afeganistão O Ministério da Defesa da Grã-Bretanha informou que um soldado morreu durante uma explosão no sul do Afeganistão. A informação é de que a morte não tem qualquer relação com a ofensiva promovida pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na cidade de Marjah.