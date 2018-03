Soldado britânico morre em ataque com bomba no Iraque Um soldado britânico morreu depois da explosão de uma bomba no sul do Iraque, confirmou o Ministério da Defesa do Reino Unido. A vítima pertencia ao regimento Royal Dragoon Guards, e a sua identidade não foi revelada. Ele morreu em conseqüência dos ferimentos sofridos no ataque com uma bomba caseira, que feriu mais três soldados, acrescentou a fonte. O secretário de Estado para as Forças Armadas, Adam Ingram, afirmou que sentia uma "tristeza profunda" com a notícia e transmitiu sua solidariedade às famílias "neste difícil momento". Com a morte do soldado, o Reino Unido, que tem atualmente cerca de 8 mil homens no Iraque, a maioria na província de Basra, no sul do país, acumula 104 baixas desde o início da invasão, em 2003.