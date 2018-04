Soldado britânico morre em explosão em Kandahar

Um soldado britânico morreu na quinta-feira na explosão de uma bomba de fabricação caseira no sul do Afeganistão, informou nesta sexta-feira o Ministério da Defesa do Reino Unido.

O soldado, cuja identidade não foi divulgada, pertence ao Terceiro Batalhão do Real Regimento da Escócia e foi atingido pela explosão durante uma operação militar em Kandahar, disse o Ministério.

Com esta morte, sobe para 167 o número de militares britânicos que perderam a vida no Afeganistão desde o começo das operações no final de 2001.