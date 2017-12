Soldado britânico morre em explosão no Afeganistão Um soldado britânico morreu e três ficaram feridos, um deles em estado grave, em explosão que atingiu o veículo no qual viajavam pelo sul do Afeganistão, informou nesta quinta-feira, o Ministério da Defesa do Reino Unido. Os soldados estavam em missão de reconhecimento em Garmsir, na província de Helmand, quando aconteceu a explosão. As causas do acidente ainda não foram determinadas. "É cedo para dizer o que causou a explosão. Não havia talibãs na vizinhança", explicou um porta-voz do Ministério, que acrescentou que as famílias dos militares já foram informadas. O Reino Unido, que desde maio ostenta o comando das forças da Otan no Afeganistão, tem nesse país 5.600 soldados, dos quais 4.300 estão nas conflituosas províncias do sul.