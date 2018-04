Soldado britânico morre em explosão no Afeganistão

Um soldado britânico morreu na sexta-feira, 12, em uma explosão na província de Helmand, sul do

Afeganistão, informou o Ministério da Defesa do Reino Unido.

O soldado, que não teve sua identidade revelada e que pertencente ao segundo batalhão de Fuzileiros, morreu ontem de manhã (local) em uma operação militar nas cercanias de Sangin, acrescentou a fonte.

Com essa nova morte, sobe para 168 o número de militares britânicos que perderam a vida no Afeganistão desde o começo das operações, no final de 2001.