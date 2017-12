Soldado da coalizão é morto em combate no Afeganistão Insurgentes mataram um soldado da coalizão liderada pelos Estados Unidos no leste do Afeganistão e realizaram um ataque suicida com carro-bomba contra um comboio militar, mas acabaram ferindo duas crianças. Cinco trabalhadores humanitários afegãos que foram seqüestrados há quatro dias no leste do Afeganistão foram libertados nesta segunda-feira. A polícia não deu detalhes sobre os seqüestradores, que libertaram os reféns no domingo após a intervenção de líderes tribais. Três dos reféns trabalham para uma ONG sueca. O soldado da coalizão foi mortalmente ferido no domingo durante combates na província de Kunar, informaram os militares, sem entretanto precisar a nacionalidade do soldado. O atacante suicida detonou explosivos em um Toyota Corolla perto de um comboio da coalizão na frente da base aérea de Bagram, a principal instalação militar americana no Afeganistão. Dois garotos afegãos que passavam pelo local numa bicicleta ficaram feridos. Eles foram levados para o hospital militar de Bagram e estavam em condições estáveis. Nenhum militar dos EUA foi ferido. O Afeganistão vive a mais mortífera escalada de violência desde a invasão americana de 2001 que derrubou do poder a milícia islâmica Taleban. Forças americanas lançaram uma grande ofensiva no sul do Afeganistão a fim de conter o crescimento da insurgência, e afirmam já ter matado cerca de 250 militantes nas últimas semanas.