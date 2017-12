Soldado da coalizão morre em combate no Afeganistão Um soldado da coalizão liderada pelos Estados Unidos morreu e outro foi ferido num combate com rebeldes extremistas na província de Kunar, no leste do Afeganistão, informou um comunicado do comando militar americano. Na quinta-feira, um grupo de supostos rebeldes talebans atacou uma patrulha da coalizão, que respondeu ao fogo. O soldado, cuja identidade não foi revelada, morreu na hora. Seu companheiro, que foi ferido, foi levado a um centro médico da força multinacional e sua situação é estável, afirma a nota. Também na quinta-feira, as tropas da coalizão mataram 12 policiais afegãos por engano. Um bombardeio aéreo atingiu os dois veículos em que os agentes patrulhavam a região de Torwa, na província Paktika, perto da fronteira com o Paquistão. O comando americano emitiu outro comunicado dizendo que os veículos destruídos eram de supostos rebeldes que tinham enfrentado a coalizão e informando que abriu uma investigação sobre o caso. O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, exigiu imediatamente uma apuração das responsabilidades. "Tenho dito repetidamente às forças da coalizão que tenham o máximo de precaução nas suas operações. Este tipo de incidente não pode se repetir", declarou Karzai.