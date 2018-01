Soldado da força internacional é morto no Afeganistão Um soldado da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf) morreu e outro foi ferido num ataque de insurgentes na província de Helmand, no sul do Afeganistão, informaram fontes militares. Segundo um comunicado divulgado pelo escritório de informação da Isaf (força sob comando da Otan), o incidente aconteceu na madrugada deste sábado, por volta das 4h (20h30 de sexta-feira em Brasília), ao norte de Helmand, quando um grupo de insurgentes atacou uma Patrulha. "As forças da Isaf responderam ao fogo e mataram um dos insurgentes", diz o comunicado. A nacionalidade dos dois soldados será informada pelos comandos de seus países. Sexta-feira, na cidade de Mazar-el-Sharif, no norte do Afeganistão, as tropas alemãs da Isaf detiveram sete insurgentes que transportavam explosivos num Toyota. Eles tinham se negado a permitir uma revista no carro, e os cachorros policiais detectaram os explosivos. Os militares isolaram a área, próxima a uma base militar, e explodiram a carga de forma controlada. Os detidos foram entregues às autoridades afegãs para interrogatório.