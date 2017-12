Soldado da Isaf morre e dois são feridos no Afeganistão Um soldado da Força para a Assistência à Segurança (Isaf) morreu e outros dois foram feridos quando o veículo no qual viajavam foi atingido pela explosão de uma bomba, informaram neste sábado fontes militares. A explosão aconteceu na sexta-feira no distrito de Mehtar Lam, da província de Laghman, no leste do país, e os feridos foram imediatamente levados a um hospital da Isaf. A Isaf não revelou a nacionalidade do soldado morto. O Subcomandante Geral para o leste do Afeganistão, James Terry, afirmou que a força internacional lamenta profundamente a morte.