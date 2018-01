Soldado da Otan é morto por fogo amigo no Afeganistão Um soldado da Otan morreu e vários ficaram feridos em um incidente provocado por fogo amigo, quando aviões da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf) bombardearam uma área de Kandahar, no sul do Afeganistão. A Isaf, sob comando da Otan, informou que o incidente ocorreu nesta segunda-feira no distrito de Panjwayi, onde está sendo realizada a operação "Medusa" contra redutos de talibãs. "As tropas da Isaf pediram apoio aéreo. Dois aviões da Isaf deram esse apoio, mas, infelizmente, atacaram forças amigas", ressaltou o comunicado. O Comando Regional da Otan ordenou uma investigação sobre o incidente, que deixou "vários" soldados feridos. A Isaf não deu mais detalhes. Pelo menos quatro pessoas morreram em Cabul em um atentado suicida, informou o porta-voz do Ministério do Interior, Yousuf Stanizai.