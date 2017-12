Soldado da Otan morre em acidente no sul do Afeganistão Um soldado da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf) morreu hoje e três ficaram feridos em um acidente de carro ocorrido na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, segundo informou o comando militar. O acidente ocorreu esta tarde, quando um veículo de uma patrulha da Isaf (forças com mandato da Otan) que viajava em um comboio de abastecimento sofreu um grave acidente. "As circunstâncias que rodearam o acidente são desconhecidas, mas se descartou a ação inimiga", afirma um comunicado divulgado pela Isaf. "Outros soldados da Isaf isolaram o local do acidente e socorreram os feridos, que depois foram levados em helicóptero para o hospital multinacional situado na base aérea de Kandahar", explica a nota. Os três soldados feridos estão recebendo atendimento médico, enquanto se prepara a transferência do militar morto. Por enquanto não se informou sobre a nacionalidade nem a identidade dos militares que sofreram o acidente, já que seus familiares têm que ser informados primeiro. As tropas da Isaf assumiram esta semana o controle no sul do Afeganistão, a região mais violenta do país, onde até agora estavam mobilizadas as tropas da coalizão militar internacional liderada pelos EUA.