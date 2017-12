Soldado de coalizão dos EUA morre no leste do Afeganistão Um soldado da coalizão liderada pelos Estados Unidos no Afeganistão morreu nos combates registrados no leste do país, informou nesta segunda-feira o comando militar em comunicado. Segundo a nota, o soldado, cuja nacionalidade não foi revelada, faleceu no domingo durante uma operação no distrito de Pech, na província de Kunar. O comandante das Forças Combinadas Conjuntas-76, geral Benjamin Freakley, disse lamentar "profundamente a perda de um soldado companheiro". As forças da coalizão continuam com sua ofensiva em Kunar, onde mais de 1.800 afegãos estão atualmente empregados em diversos programas de desenvolvimento econômico para reconstruir a infra-estrutura local e estender o controle do Governo de Cabul a essa região.