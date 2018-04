Soldado dos EUA é acusado pela morte de companheiro

O documento revela que os disparos ocorreram no dia 23 de setembro e resultaram nas mortes do recruta Gebrah Noonan e do integrante das Forças Especiais John Carrillo, além de "ferir seriamente um outro soldado norte-americano", cujo nome não foi divulgado. O comunicado diz que as investigações prosseguem enquanto Platero é mantido em prisão preventiva no Kuwait. Ele será julgado por um tribunal militar. As informações são da Dow Jones.