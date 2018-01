Soldado dos EUA é condenado por maus-tratos a presos afegãos Um soldado norte-americano foi declarado culpado por maus-tratos contra dois detidos afegãos ao final de um conselho de guerra a que foi submetido em Cabul, informou o comando americano no Afeganistão. O oficial James R.Hayes foi declarado culpado de conspiração para maus-tratos e duas acusações de maus-tratos, por isso será privado de sua categoria e deverá passar quatro meses em uma prisão do Kuwait. Junto com o sargento K.D. Myrick, que será julgado na próxima segunda-feira, Hayes era acusado de maus-tratos contra dois detidos afegãos na base americana na província de Uruzgan (oeste do Afeganistão) em julho de 2005. Hayes tinha sido acusado também de descumprimento do dever e assalto consumado por agressão. O conselho de guerra contra o oficial americano se desenrolou desde a quinta-feira passada na base americana em Bagram, próxima a Cabul, e emitiu seu veredicto no sábado. Um terceiro soldado americano também poderia ser punido por ter conhecimento das agressões e não informar imediatamente através da linha de comando, afirmou um comunicado das forças dos EUA. Pelo menos oito detidos afegãos morreram sob custódia americana desde que as tropas dos EUA iniciaram sua intervenção no Afeganistão, em 2001, para derrubar o regime taleban que governava o país desde 1996.