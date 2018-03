Soldado dos EUA é ferido em ataque na Alemanha Um soldado americano ficou gravemente ferido após receber vários disparos nesta segunda-feira, quando parou no acostamento de uma rodovia no sul da Alemanha a fim de limpar o pára-brisa de seu carro, informou a polícia. O militar de 26 anos estava em traje civil quando recebeu os tiros na mão e no pé esquerdo. Ele pertence à Primeira Divisão de Infantaria do Exército e se dirigia à sua base em Schweinfurt, 100 km a leste de Frankfurt, informou o porta-voz policial Karl-Heinz-Schmitt, em um comunicado. Apesar dos ferimentos, o soldado pôde guiar e foi em seguida submetido a uma cirurgia, acrescenta o informe. Sua vida não corre perigo, mas ele não poderá ser interrogado pela polícia até amanhã, disseram as autoridades.