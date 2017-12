Soldado dos EUA é ferido em explosão no Afeganistão Um soldado norte-americano foi ferido hoje por estilhaços de uma bomba que aparentemente explodiu de forma acidental numa área próxima a uma base dos EUA no Afeganistão, informou o porta-voz das forças dos EUA em Bagram, coronel Roger King. Segundo o porta-voz, o soldado foi ferido sem gravidade em uma das pernas e passa bem. "Nesta manhã, bem cedo, um soldado da 82ª divisão de pára-quedistas foi ferido por estilhaços de um artefato não detonado que explodiu nas vizinhanças de Lwara", afirmou King. "As circunstâncias envolvendo o ferimento não estão claras". O soldado foi levado de Lwara, a cerca de 175 quilômetros a sudeste de Cabul, à base norte-americana de Orgun, próxima à cidade de Gardez. Mais tarde, ele chegou a Bagram, o quartel-general dos militares dos EUA no Afeganistão. A área ao sudeste de Cabul, próxima da fronteira com o Afeganistão, é uma das frentes mais ativas da campanha norte-americana contra a Al-Qaeda e o Taleban. Milhões de minas e artefatos não detonados estão espalhados por todo o território do Afeganistão, considerado um dos países mais minados do mundo.