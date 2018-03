Soldado dos EUA é morto durante conflitos no Iraque Um homem não identificado matou nesta quinta-feira um soldado norte-americano e feriu outros cinco durante conflitos na cidade iraquiana de Falluja, 60 km a oeste de Bagdá, informou o Comando Central das Forças Armadas dos EUA no Kuwait. Em Falluja tem acontecido os incidentes mais violentos entre a população civil iraquiana e os soldados dos EUA desde 20 de março, quando teve início a invasão militar das tropas anglo-americanas ao Iraque. Na fim de semana, 1.500 soldados dos EUA foram enviados para esta região para tentar conter a população de Falluja, onde o Partido Baath, do ex-presidente iraquiano, Saddam Husseim, tem grande influência. No final de abril, durante manifestações contra a presença norte-americana na cidade, confrontos entre soldados e a população deixaram um saldo de 18 iraquianos mortos e 78 feridos.