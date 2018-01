Soldado dos EUA é morto em ataque de morteiro Um soldado americano morreu e um segundo ficou ferido num ataque de morteiro contra um posto de checagem nas proximidades do Aeroporto Internacional de Bagdá, informou o Comando Central. O ataque ocorreu por volta das 14h15 locais nos arredores do aeroporto, que serve como base militar dos EUA. Não foram divulgados detalhes imediatos. Com a baixa fatal, sobe para 529 o número de militares americanos mortos no Iraque desde o início do conflito, em 20 de março de 2003.