Soldado dos EUA é morto em combate no noroeste de Bagdá Um soldado americano foi morto em combate durante uma operação do Exército dos Estados Unidos na província de Diyala, no noroeste de Bagdá, afirmou, nesta segunda-feira, o Exército americano. O anúncio oficial se limitou a dizer que o soldado foi atingido em combate e não deu mais detalhes sobre a morte, que teria acontecido no domingo. Até que a família seja notificada pelas autoridades dos Estados Unidos, o nome da vítima será mantido em segredo.