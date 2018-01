Soldado dos EUA é morto no oeste de Bagdá Um soldado americano foi morto a tiros no oeste de Bagdá, informou nesta sexta-feira o comando militar dos EUA, tornando-se a terceira vítima fatal americana na capital iraquiana nos últimos três dias. Segundo o comando, o soldado foi atacado na noite de quinta-feira no bairro residencial de al-Mansour. Desde que o presidente George W. Bush anunciou o fim dos grandes combates em 1º de maio, 56 soldados americanos já foram abatidos, fazendo o número total das baixas dos EUA desde o início da invasão do Iraque subir para 170 - 23 a mais do que o total das mortes durante a Guerra do Golfo de 1991. O comando militar não deu detalhes sobre a morte do soldado nem forneceu sua identidade até que a família da vítima seja notificada.