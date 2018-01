Soldado dos EUA e policial iraquiano morrem no Iraque Um soldado americano e um policial iraquiano foram mortos nesta segunda-feira em eventos separados no Iraque. O soldado não resistiu aos ferimentos resultados de um ataque de morteiro a sua patrulha no centro de Bagdá. O chefe de polícia Khedeir Mekhalef Ali foi morto por três homens ao voltar para casa em al-Khaldiya, perto de Faluja, ao norte do país. Com a baixa de mais um soldado, os Estados Unidos já perderam 156 militares desde que o presidente George W. Bush declarou o fim dos combates no Iraque em 1º de maio. Durante a guerra popriamente dita, 138 soldados americanos morreram. O motorista de Khedeir Mekhalef Ali, que o estava levando para casa, também foi ferido e disse à Associated Press, no hospital de Faluja, que a polícia iraquiana está freqüentemente sob ataque porque a população a identifica com as forças de ocupação americanas.