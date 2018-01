Soldado dos EUA morre durante conflitos no Afeganistão Um soldado norte-americano morreu e outro ficou ferido em dois confrontos contra extremistas no Afeganistão, anunciou um porta-voz militar dos EUA. A vítima morreu baleada na manhã deste sábado durante conflitos contra forças inimigas próximo a fronteira do Paquistão. Em um outro incidente, perto de Asadabad, capital da província de Kunar, leste do país, um soldado ficou ferido na explosão de um míssil lançado contra uma base das forças de coalizão. Desde o começo das operações americanas no Paquistão, no fim do ano passado, 15 soldados dos EUA morreram em conflitos no país. O última baixa tinha ocorrido em maio. Na última terça-feira, dois soldados e um intérprete afegão ficaram feridos na explosão de uma granada lançada por um extremista contra o carro onde estavam, no centro de Cabul.