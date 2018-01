Soldado dos EUA morre em acidente de trânsito no Iraque Um soldado norte-americano morreu nesta sexta-feira em um acidente em Faluja (a 65 km de Bagdá). O exército informou que o motorista do caminhão em que estava o soldado perdeu a direção do veículo, provocando o acidente. Um segundo militar ficou gravemente ferido e foi hospitalizado. Nesta quinta-feira foram contabilizadas as mortes de 966 militares norte-americanos desde o início das operações de ocupação em março de 2003. 723 morrerem em combates e 243 de outras causas, entre elas acidentes.